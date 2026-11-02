Галочку не снять: банки в России навязывают клиентам согласие на рекламу Фото: Оксана ЗУЙКО.

Банки в России всё чаще заставляют клиентов соглашаться на рекламные рассылки. Об этом сообщили «Известия». Отмечается, что россияне жалуются — при оформлении банковских продуктов галочку о согласии на рекламу порой просто невозможно снять — она уже стоит по умолчанию.

В Центробанке указали, что автоматически проставленные отметки о согласии на рекламу недопустимы. В Федеральной антимонопольной службе такую практику назвали недобросовестной — отказ от рассылок должен быть добровольным, а само согласие оформляться отдельным документом, а не идти в общем пакете бумаг.

По словам заместителя руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, грешат этим даже крупные кредитные организации: иногда без согласия на рекламные сообщения продукт попросту не оформить.

А буквально на днях выяснилось, что операторы связи и крупнейшие банки договорились сдвинуть блокировку немаркированных звонков от кредитных организаций на 13 ноября. В Минцифры по итогам совещания в министерстве сообщили: изначально ограничения хотели ввести уже 15 октября, но сроки перенесли.