Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Финский политик Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский надолго остался без ПВО и может проиграть в конфликте. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Мемы, согласно некоторым недавним сообщениям, обеспечение Украины противовоздушной обороной может затянуться более чем на год, поскольку США сосредоточили производство новых самолётов «Патриот» для своего союзника — Израиля.

«Украина уже более месяца остается без противовоздушной обороны, несмотря на все усилия ЕС по ее обеспечению. Противовоздушной обороны для Украины недостаточно, и ее не будет более года», — написал политик.

Мема утверждает, что без противовоздушной обороны Зеленский проиграет.

«Поэтому он [Зеленский - прим. рел.] обратился к Финляндии, попросив президента [Александра - прим. ред.] Стубба восстановить дипломатические отношения с Россией», — подытожил Мема.

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре состоялся 27 октября. Разговор состоялся по просьбе финской и норвежской сторон. По итогам диалога лидеры трёх стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону.

Ранее немецкий политолог Штефан Майстер объяснил, почему Стубб и Стёре решили связаться с президентом России. По его мнению, лидеры действовали на фоне опасений, что США отдаляются от Европы.