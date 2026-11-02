ПВО за ночь сбила над регионами России 212 украинских БПЛА

Над регионами России за ночь сбили 212 украинских БПЛА Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили свыше 200 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 212 вражеских дронов были уничтожены над территориями 17 регионов России: Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки средства ПВО России также сбили 391 беспилотник ВСУ самолётного типа.