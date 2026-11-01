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НовостиПолитика1 ноября 2026 9:07

Силы ПВО России за сутки сбили 391 беспилотник ВСУ

За ночь силы ПВО сбили 235 украинских БПЛА
Мария СПИРИДОНОВА
Силы ПВО России за сутки сбили 391 беспилотник ВСУ

Силы ПВО России за сутки сбили 391 беспилотник ВСУ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 391 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолётного типа. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Утром в воскресенье Минобороны РФ также сообщало о 235 украинских БПЛА, сбитых за ночь над регионами России.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, в рамках выполнения боевых задач Вооружённые силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.