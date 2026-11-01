Силы ПВО России за сутки сбили 391 беспилотник ВСУ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.
За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 391 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолётного типа. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.
Утром в воскресенье Минобороны РФ также сообщало о 235 украинских БПЛА, сбитых за ночь над регионами России.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, в рамках выполнения боевых задач Вооружённые силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.