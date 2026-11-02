«Страна превратится в чёрную дыру»: Украине предрекли печальный конец из-за Зеленского Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резким заявлением о ситуации на Украине. По её мнению, затягивание конфликта может привести к тому, что Незалежная превратится в вассала России.

«Страна находится на грани краха на уровне институтов, человеческого быта, повседневной социальной и экономической жизни. Если этот конфликт просто будет продолжаться бесконечно, Украина рискует превратиться в черную дыру в сердце Европы, а вскоре и в вассальное государство России», — указала экс-пресс-секретарь Зеленского

По словам Мендель, украинские войска продолжают терять территории на севере, востоке, в Харьковской и Сумской областях, а также на Донбассе. Российские силы, по её утверждению, добиваются успехов и на правом берегу Херсонской области. Также она добавила, что люди истощены, а гуманитарная и экономическая реальность уже стала невыносимой.

Мендель считает, что риторика Зеленского работает в основном на его сторонников и пропагандистов, но не меняет фактического хода боевых действий и не убеждает людей оставаться в стране или жертвовать жизнями. Уровень бедности на Украине, по её данным, превысил 41% и продолжает расти.

При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский выдвигает нереалистичные условия для проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом сообщил американский военный аналитик Дэниел Дэвис.