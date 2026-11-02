Матвиенко анонсировала встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шеньчжэне

Матвиенко: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу на саммите АТЭС в Шеньчжэне. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на саммите АТЭС в Шеньчжэне. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Российский политик отметила, что российский и китайский лидеры вывели сотрудничество двух стран на беспрецедентно высокий уровень. За всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием стоят огромный труд Владимира Путина и Си Цзиньпина, парламентов России и Китая и, конечно, народов.

«Они регулярно встречаются, уже в этом году дважды была встреча, и вновь встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне ближайшие дни", - сказала Матвиенко на встрече с главой Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином в Пекине.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

Напомним, в мае этого года Путин побывал с визитом в Китай. По итогам двухдневной поездки министры, вице-премьеры, промышленники и бизнесмены на глазах двух лидеров, журналистов и всего мира подписали 20 соглашений между двумя странами.