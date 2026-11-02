В российских детсадах начнут учить детей правильному питанию

«Известия»: детсадовцев с трех до семи лет в РФ будут учить правильному питанию. Фото: Oksana Korol/GLOBAL LOOK PRESS

В российских детских садах малышей с трех до семи лет начнут обучать основам правильного питания. Об этом сообщили «Известия».

Занятия будут проходить в рамках федерального проекта «Добрые игры». В игровой форме детям расскажут о полезных продуктах, правилах гигиены, а также о том, как питание влияет на здоровье и активность.

Курс разработали специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания совместно с Общественным советом при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения РФ. Все детские сады страны уже получили методические материалы.

Напомним, с 1 сентября этого года во всех детских садах России начали проводить «Добрые игры» — аналог «Разговоров о важном» для дошкольников. Мероприятия посвящены духовно-нравственным ценностям.

А с 2023 года все российские детские сады перешли на ФГОС. Сайт KP.RU рассказал, что это значит для воспитанников и их родителей.