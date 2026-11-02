Экстренные отключения света начались в Киеве и области. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве и Киевской области фиксируются экстренные отключения света. Об этом в понедельник сообщают украинские СМИ и телеграм-канал ДТЭК.

По данным ДТЭК, отключения введены по команде «Укрэнерго».

«Киевляне жалуются на отсутствие света даже во время действия графиков», — пишет издание «Страна».

Из-за отсутствия электричества в городе начал останавливаться электротранспорт, сообщает «Киевпастранс». В частности, приостановлено движение на Борщаговской линии скоростного трамвая, на проспектах Отрадном и Берестейском, на улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко, а также в районе станции метро «Шулявская».

Накануне в Киеве начались перебои с водоснабжением — они затронули четыре района города: Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы. Причиной стало отключение электричества на одном из водопроводных объектов.