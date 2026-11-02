НАТО в панике из-за выборов в США: что ждёт альянс, если Трамп проиграет Фото: REUTERS.

Страны НАТО готовятся к худшему сценарию по итогам промежуточных выборов в США, сообщает Politico со ссылкой на пять анонимных дипломатов альянса. Европейские союзники опасаются, что провал республиканцев подтолкнёт Дональда Трампа к резким атакам на НАТО.

Логика страха такая: если Конгресс свяжет президенту руки во внутренней политике, он может взяться за внешнюю, где свободы больше. Трое дипломатов говорят, что речь может идти о выводе ещё тысяч американских военных из Европы.

Один высокопоставленный европейский чиновник из оборонного ведомства заметил, что у президентов на закате срока обычно смешиваются недовольство и авантюризм во внешней политике, а нападки на НАТО — часть мировоззрения Трампа.

При этом помощник пресс-секретаря Оливия Уэйлс заявила Politico, что Трамп сделал для альянса больше всех, и напомнила про договорённости о росте оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, усиление военного присутствия США в Гренландии и усилия по прекращению конфликта на Украине.

Напомним, что ещё летом Дональд Трамп заявил, что США нужно от НАТО только одно — лояльность. По его словам, Америка тратит огромные деньги на нужды альянса, а союзники не всегда действуют так, как хотел бы Белый дом.