«Не рой другому яму»: Медведчук объяснил, чем кончится милитаризация Европы Фото: REUTERS.

Виктор Медведчук сравнил милитаризацию Европы с сумасшествием. В статье для ИС «Вести» лидер движения «Другая Украина» напомнил историю Volkswagen: в 1939 году компания вместо обещанных «жуков» начала выпускать военную продукцию, а немцы, заранее оплатившие машины, получили войну.

Политик указал, что похожий процесс идёт сейчас. Завод в Оснабрюке завершает выпуск кроссоверов T-Roc к 2027 году, и, по данным Automobilwoche, его могут продать концерну Rheinmetall под бронированные кабины для военной техники. Financial Times сообщает о переговорах Volkswagen с израильским Rafael о компонентах для «Железного купола». Другие немецкие автогиганты тоже сворачивают легендарные модели и переходят на оборонку.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Форума стран экспортеров газа заявил, что Европа сама бьёт по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей. Он привёл поговорку: «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь».

Медведчук отметил: ответ на вопрос «зачем роют?» с 1930-х не изменился. Гитлер вёл страну к краху, и война была способом удержать власть. Нынешние европейские последователи ставят на затяжное напряжение до 2030 года.

Напомним, что Владимир Путин заявил — Россия не хочет никакой войны с Европой, однако страна готова противостоять любым угрозам в свой адрес.