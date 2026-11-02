Правительство ввело запрет на вывоз части российской нефтехимии за пределы ЕАЭС

По данным правительства, решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Правительство ввело временный запрет на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

По данным правительства, решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий. Ограничение введено на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.

Запрет не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее кабинет министров продлил запрет на вывоз из России дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями до 31 января 2027 года включительно. Ограничение распространяется на продукцию, вывозимую с территории РФ непосредственными производителями.