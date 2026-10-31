Кабмин продлил временный запрет на экспорт дизеля производителями Фото: Даниил ОПАРИН.

Кабинет министров продлил запрет на вывоз из Российской Федерации дизельного и судового топлива и газойлей производителями до 31 января 2027 года.

"Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории РФ непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Кроме того, общий запрет на экспорт топлива уже действует по 31 января 2027 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер Александр Новак сообщил, что запланированные объемы экспорта дизельного топлива из России могут сократиться. Однако по словам чиновника, внутреннему рынку топливный дефицит не грозит.