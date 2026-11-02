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НовостиПроисшествия2 ноября 2026 6:42

Пожар вспыхнул на борту самолета, летевшего из Бельгии в Португалию

Причиной возгорания самолета авиакомпании Ryanair стал пауэрбанк
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Пожар вспыхнул на борту самолета, летевшего из Бельгии в Португалию

Пожар вспыхнул на борту самолета, летевшего из Бельгии в Португалию

Фото: Иван ВИСЛОВ.

На борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из бельгийского аэропорта Брюссель-Шарлеруа в Лиссабон, произошел пожар. Причиной возгорания стал внешний аккумулятор (пауэрбанк), находившийся в ручной клади одного из пассажиров. Об этом сообщает телеканал Aviacao TV.

Экипаж воздушного судна отреагировал оперативно и успел ликвидировать пламя еще до совершения аварийной посадки в португальской столице. В результате инцидента никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Тем не менее огнем было повреждено оборудование салона: частично уничтожено напольное покрытие в коридоре и одно из пассажирских кресел. В настоящее время лайнер остается в аэропорту Лиссабона до завершения ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, эксперты предупреждают, что дешевый и мощный пауэрбанк смертельно опасен. Сайт KP.RU ранее объяснял запрет пауэрбанков в самолетах в России, а также какой внешний аккумулятор купить в путешествие и где его хранить во время полета.