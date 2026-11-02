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НовостиПроисшествия2 ноября 2026 6:51

ФСБ России предотвратила теракты Киева с заминированными FPV-очками

Партию заминированных FPV-очков для управления дронами пытались анонимно отправить через волонтёрские организации в зону СВО, сообщили в ФСБ
Мария СПИРИДОНОВА
ФСБ предотвратила теракты Киева с заминированными FPV-очками

ФСБ предотвратила теракты Киева с заминированными FPV-очками

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию терактов киевского режима с заминированными FPV-очками для дронов, которые отправляли в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, партию заминированных FPV-очков для управления дронами пытались анонимно отправить через волонтёрские организации. В ЦОС сообщили, российский военнослужащий в Волгоградской области, получив от волонтёра две FPV-очки, по инструкции военной контрразведки обратился в ФСБ для проверки устройств. Специалисты-взрывотехники в ходе рентгенографии установили, что украинские спецслужбы вместо кулеров охлаждения внедрили в очки самодельные взрывные устройства. Сейчас спецслужба ведёт розыск отправивших бомбы под видом FPV-очков.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе молодого человека, который подозревается в госизмене. Задержанный передавал сведения о военных объектах на полуострове украинской организации, признанной в России террористической.