ФСБ России предотвратила теракты Киева с заминированными FPV-очками

ФСБ предотвратила теракты Киева с заминированными FPV-очками Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию терактов киевского режима с заминированными FPV-очками для дронов, которые отправляли в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, партию заминированных FPV-очков для управления дронами пытались анонимно отправить через волонтёрские организации. В ЦОС сообщили, российский военнослужащий в Волгоградской области, получив от волонтёра две FPV-очки, по инструкции военной контрразведки обратился в ФСБ для проверки устройств. Специалисты-взрывотехники в ходе рентгенографии установили, что украинские спецслужбы вместо кулеров охлаждения внедрили в очки самодельные взрывные устройства. Сейчас спецслужба ведёт розыск отправивших бомбы под видом FPV-очков.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе молодого человека, который подозревается в госизмене. Задержанный передавал сведения о военных объектах на полуострове украинской организации, признанной в России террористической.