Бизнес-джет на огромной скорости врезался в землю: крушение самолета попало на видео Фото: REUTERS.

Жители Флориды своими глазами увидели и сняли на видео, как бизнес-джет потерпел крушение. Мать и сын из Гринакреса собирались выйти из дома, когда Learjet 60 за 2 миллиона долларов разбился у перекрёстка Милитари Трейл и 10-й авеню Норт. По словам женщины, всё было похоже на очень сильный взрыв, пишет Fox News.

«Звук был мощный», — поделилась женщина.

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Ребёнок сначала решил, что это гигантский удар молнии. Потом в квартире погас свет, а шторы на окнах начали трястись. Через семь минут электричество вернулось, а выглянув на улицу, они увидели чёрный дым. Ещё через три минуты послышались сирены.

На борту находились девять человек. Самолёт рухнул в плохую погоду всего в восьми милях от Мар-а-Лаго и вспыхнул при ударе. Кадры с видеорегистратора показали резкое падение и мощный взрыв.

На земле никто не погиб, но почти 600 жителей соседнего посёлка передвижных домов вынуждены переселяться.