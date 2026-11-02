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НовостиВ мире2 ноября 2026 7:03

В Раде обрушились с критикой на премьера Италии Мелони: что стало причиной

Нардеп Бужанский пожаловался на задержку военной помощи со стороны Италии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Раде обрушились с критикой на премьера Италии Мелони

В Раде обрушились с критикой на премьера Италии Мелони

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский пожаловался на задержку поставки согласованного пакета военной помощи со стороны Рима. По его словам, Италия не передаёт вооружение Вооружённым силам Украины (ВСУ) на протяжении десяти месяцев.

«Видим, что неоднозначная ситуация в Италии... Италия 10 месяцев не отправляет нам 300 раз согласованный пакет военной помощи», — заявил нардеп, предположив, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони «ищет какую-то комфортную для себя политическую позицию», а такая «комфортность не всегда совпадает с желаниями» украинцев.

Два дня назад, 31 октября, Владимир Зеленский выразил своё недовольство сроками поставок американских зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot. Глава киевского режима заявил, что передача вооружения отложена на несколько лет.