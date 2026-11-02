АР: сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа Фото: REUTERS.

У северо-восточного побережья Сомали пиратами было захвачено иранское рыболовецкое судно Azini. На его борту находились 23 человека. Об этом со ссылкой на на Центр морской безопасности в Индийском океане (MSCIO) сообщает Associated Press.

Нападение произошло между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун. Захватывали судно 12 пиратов. В их руках оказались 21 гражданин Ирана и два охранника из Сомали. О том, в каком состоянии в настоящее время находится экипаж, не сообщается.

В MSCIO допустили, что захваченное рыболовецкое судно может быть использовано в качестве плавучей базы для атак на торговые корабли. Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» призвала экипажи кораблей, находящихся в этом районе к осторожности.

В августе этого года у побережья Йемена в Аденском заливе пираты захватили коммерческое судно M.T. Sibu 1 с 16 гражданами Индии на борту. Инцидент произошёл примерно в 30 морских милях от побережья Йемена.

Ранее KP.RU писал, что в Аденском заливе боевики захватили танкер, следовавший в западном направлении. Судно передало сигнал бедствия в 136 км к востоку от йеменского порта Аль-Мукалла, позже на борт поднялись вооружённые лица, которые взяли управление на себя и направили судно к берегам Сомали.