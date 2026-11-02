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НовостиОбщество2 ноября 2026 7:15

В России могут поднять возраст молодежи: какой будет верхняя граница

Гендиректор ВЦИОМ допустил, что возрастные границы молодежи в РФ могут расширить
Семен ЗИМИН
В России могут поднять возраст молодежи: какой будет верхняя граница

В России могут поднять возраст молодежи: какой будет верхняя граница

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров допустил, что в России со временем поднимут верхнюю планку молодёжного возраста до 40 лет. Такой прогноз он озвучил в разговоре с РИА Новости, сославшись на то, что люди теперь дольше остаются активными и совсем иначе смотрят на собственный возраст.

По словам Фёдорова, через какое-то время границу молодости действительно могут отодвинуть до 40 лет. Причина простая: медицина шагнула вперёд, спорт и здоровый образ жизни стали нормой, а за последние 15 лет у россиян заметно прибавилось возможностей. Представления о том, что такое молодость, за это время сильно поменялись.

Затронул глава ВЦИОМ и тему зрелого возраста. Раньше людям приходилось доказывать, что после 50 лет жизнь не заканчивается, а сейчас, по его оценке, таких объяснений уже не требуется.

Пока же официальные рамки остаются прежними. По закону «О молодёжной политике в Российской Федерации» молодёжью считаются граждане от 14 до 35 лет включительно. О каких-то конкретных планах менять законодательство Фёдоров не говорил.

Кстати, идея поднять планку до 40 лет звучала и раньше. С такой инициативой выступал вице-президент Федеральной палаты адвокатов и замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Своё предложение он объяснял повышением пенсионного возраста в стране и общим ростом продолжительности жизни.