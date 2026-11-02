Россиянам рассказали, когда ждать снижения ключевой ставки ЦБ

Россиянам рассказали, когда ждать снижение ключевой ставки ЦБ Фото: Артем КИЛЬКИН.

ЦБ России начнет снижать ключевую ставку не раньше первого планового заседания в 2027 году, которое состоится в феврале. При этом регулятор, вероятнее всего, пойдет на осторожное смягчение денежно-кредитной политики шаг за шагом — на 0,25%. Вероятность изменения ставки на заключительном заседании 2026 года в декабре практически равна нулю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных финансовых аналитиков.

Эксперты сходятся во мнении, что на декабрьской встрече совета директоров ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых третий раз подряд. Отмечается, что регулятор должен удерживать жесткие параметры из-за сохранения проинфляционных факторов.

Как поясняют аналитики, смягчение политики в феврале станет возможным только при уменьшении влияния разовых факторов на рост цен и возврате годовой инфляции ближе к отметке в 5% (на конец октября 2026 года она составляла 7,11%). Дополнительными условиями для этого будут стабилизация кредитной активности и отсутствие новых экономических шоков.

Полноценное окно возможностей для снижения ставки откроется лишь в первом квартале 2027 года — в феврале или марте, считают специалисты.

Ранее в ЦБ России заявили, что решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Траектория денежно-кредитной политики будет определяться темпами снижения цен и устойчивостью инфляционных трендов.