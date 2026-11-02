В Томской области мужчина погиб от возможного нападения медведя в тайге Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Томской области произошла очередная трагедия: в лесном массиве недалеко от поселка Орехово Первомайского района нашли тело 62-летнего мужчины. На нем были множественные телесные повреждения, которые, судя по всему, оставил медведь. Об этом сообщили в оперативных службах.

Погибший ушел в тайгу, и обратно уже не вернулся. Характер ран не оставляет сомнений: мужчина стал жертвой хищника. Это уже не первый подобный случай в регионе за последнее время.

Медведи в Томской области все чаще выбираются к людям. В конце сентября здесь нашли тела двух человек, которых также разорвал медведь. После этого на территории области ввели режим повышенной готовности.

Похожая история произошла и в Красноярском крае. В Курагинском округе погиб Виталий Елфимов, которого считали одним из лучших охотников на медведей в регионе. Трагедия разыгралась в верховьях реки Казыр.