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НовостиВ мире2 ноября 2026 7:35

Четыре человека погибли в результате взрыва бомбы на западе Колумбии

Двухмесячная девочка и трое взрослых погибли в результате взрыва в Колумбии
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Четыре человека погибли в результате взрыва бомбы на западе Колумбии. Фото: Philipp Znidar/dpa/Global Look Press

Четыре человека погибли в результате взрыва бомбы на западе Колумбии. Фото: Philipp Znidar/dpa/Global Look Press

Четыре человека, включая двухмесячную девочку, погибли в результате взрыва бомбы на западе Колумбии. Об этом сообщило агентство AFP.

По словам губернатора Толимы Адрианы Магали Матис, нападение произошло в Планадасе. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе девочка. Согласно сообщениям местных газет со ссылкой на колумбийские власти, атаку совершили в воскресенье с использованием мотоциклетной бомбы в муниципалитете Альхесирас в департаменте Уила на юго-западе страны.

Ранее телеканал EMOLTV сообщал, что при взрыве погиб полицейский Хулиан Эсмит Кастаньо Лопес и не менее шести человек получили ранения. По предварительной информации, устройство обнаружили в пятницу вечером возле торгового заведения в развлекательном районе города, а сдетонировало оно во время осмотра местности полицейским патрулём около полуночи, причинив ущерб людям поблизости.

В конце октября на испанском заводе боеприпасов в Гранаде произошел мощный взрыв. Как пишут местные СМИ, предприятие ранее производило снаряды для Украины.