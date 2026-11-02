Четыре человека погибли в результате взрыва бомбы на западе Колумбии. Фото: Philipp Znidar/dpa/Global Look Press

Четыре человека, включая двухмесячную девочку, погибли в результате взрыва бомбы на западе Колумбии. Об этом сообщило агентство AFP.

По словам губернатора Толимы Адрианы Магали Матис, нападение произошло в Планадасе. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе девочка. Согласно сообщениям местных газет со ссылкой на колумбийские власти, атаку совершили в воскресенье с использованием мотоциклетной бомбы в муниципалитете Альхесирас в департаменте Уила на юго-западе страны.

Ранее телеканал EMOLTV сообщал, что при взрыве погиб полицейский Хулиан Эсмит Кастаньо Лопес и не менее шести человек получили ранения. По предварительной информации, устройство обнаружили в пятницу вечером возле торгового заведения в развлекательном районе города, а сдетонировало оно во время осмотра местности полицейским патрулём около полуночи, причинив ущерб людям поблизости.

В конце октября на испанском заводе боеприпасов в Гранаде произошел мощный взрыв. Как пишут местные СМИ, предприятие ранее производило снаряды для Украины.