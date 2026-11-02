Бельгийский премьер может подать в отставку уже 2 ноября: названа причина

De Standaard: премьер-министр Бельгии де Вевер может уйти в отставку 2 ноября. Фото: IMAGO/Philip Reynaers/ Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер может 2 ноября во время беседы с королем Филиппом подать в отставку. Причиной отставки будут проблемы с бюджетом, который до сих пор не могут согласовать. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета De Standaard.

Журналисты отмечают, что правительство страны пребывает в глубоком кризисе. Совет министров заседал всю ночь с первого на второе ноября. Но соглашение о выделении €10 млрд к 2029 году так и не было достигнуто. Пока неясно, уйдет ли де Вивер в отставку или даст королю понять, что правительство в кризисе.

При этом Бельгия планирует передать Украине десять истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер после переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

До этого в Бельгии допустили возможность использования замороженных российских активов в пользу киевского режима, однако юридические, финансовые и системные риски такого решения должны совместно разделить страны Европы.