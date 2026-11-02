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НовостиПолитика2 ноября 2026 7:49

Шойгу объяснил усиление попыток Запада противостоять России

Шойгу: чем ближе победа России, тем агрессивнее Запад
Мария СПИРИДОНОВА
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Иван МАКЕЕВ.

По мере приближения России к успешному завершению специальной военной операции на Украине давление Запада будет только расти — причём становиться всё более жёстким и изощрённым. Об этом в понедельник на открытии международной недели «Народы России» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Чем ближе мы к победе и успешному завершению специальной военной операции, тем агрессивнее и изощреннее становятся эти попытки», — сказал Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам пленарных заседаний саммита «Россия — Африка» заявил, что страны Запада не смогли добиться своей цели по нанесению стратегического поражения России. По словам главы государства, многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. В действительности, подчеркнул Путин, своей цели Запад не добился и вряд ли это вообще возможно.