Шойгу объяснил усиление попыток Запада противостоять России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Иван МАКЕЕВ.

По мере приближения России к успешному завершению специальной военной операции на Украине давление Запада будет только расти — причём становиться всё более жёстким и изощрённым. Об этом в понедельник на открытии международной недели «Народы России» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Чем ближе мы к победе и успешному завершению специальной военной операции, тем агрессивнее и изощреннее становятся эти попытки», — сказал Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам пленарных заседаний саммита «Россия — Африка» заявил, что страны Запада не смогли добиться своей цели по нанесению стратегического поражения России. По словам главы государства, многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. В действительности, подчеркнул Путин, своей цели Запад не добился и вряд ли это вообще возможно.