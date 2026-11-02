Число погибших при нападении медведей в России выросло до 30 человек Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Число жертв нападений медведей в России достигло 30 человек, три из них зарегистрированы в Томской области. Такие данные приводит ТАСС на основе официальных сообщений региональных властей и мониторинга открытых источников.

Напряженная обстановка с регулярными выходами хищников к населенным пунктам сохраняется на территории Сибири и Дальнего Востока. Эксперты связывают участившиеся контакты диких животных с людьми с комбинацией двух факторов: существенным ростом популяции медведей в тайге за последние годы и сильным неурожаем естественных кормов в текущем сезоне.

Голод вынуждает медведей покидать привычную среду обитания. Искалеченные звери выходят к жилым массивам, где и происходит подавляющее большинство нападений на людей.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, в лесном массиве недалеко от поселка Орехово Томской области нашли тело 62-летнего мужчины с множественными повреждениями, предположительно от медведя. В регионе уже был введен режим повышенной готовности.