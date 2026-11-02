МИД Ирана опроверг обсуждение вопроса вывоза урана на переговорах с США

МИД Ирана: вопрос вывоза урана из страны не поднимался Фото: REUTERS.

Вопрос о вывозе обогащённого до 60% урана из Ирана в третьи страны в ходе обмена сообщениями с США не поднимался. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема вывоза урана во время последних консультаций в Катаре, Багаи ответил отрицательно.

1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Москвы о вывозе обогащённого урана из Ирана в Россию остаётся на столе. По его словам, в ядерной программе Ирана нет ничего секретного, а Россия сыграла серьёзную роль в разрешении предыдущего кризиса — тогда и было принято решение о вывозе части обогащённого урана на российскую территорию, и эта схема работала.