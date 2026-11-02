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НовостиВ мире2 ноября 2026 8:18

Американская телеведущая Марта Стюарт из-за скандала удалила фото из соцсетей: что возмутило пользователей

Телеведущая Марта Стюарт оскандалилась из-за костюма бедняка на Хэллоуин
Анастасия СУТОРМИНА
Телеведущая Марта Стюарт оскандалилась из-за костюма бедняка на Хэллоуин. Фото: Ron Adar/ Global Look Press

Телеведущая Марта Стюарт оскандалилась из-за костюма бедняка на Хэллоуин. Фото: Ron Adar/ Global Look Press

Американская телеведущая и бизнесвумен Марта Стюарт угодила в скандал из-за неуместного и даже издевательского костюма на Хэллоуин. Перед своими поклонниками в соцсетях она предстала в образе «голодного бедняка». Но вместо поддержки и восхищения Стюарт навлекла на себя только волны возмущения и поспешила удалить неоднозначный снимок.

На крайне неудачной фотографии телеведущая запечатлена с измазанным лицом, в рваных джинсах, сильно поношенной одежде. В руках теледива держала табличку с надписью: «Я голоден, помогите мне».

Телеведущая Марта Стюарт оскандалилась из-за костюма бедняка на Хэллоуин. Фото: соцсети Марты Стюарт

Телеведущая Марта Стюарт оскандалилась из-за костюма бедняка на Хэллоуин. Фото: соцсети Марты Стюарт

Костюм миллионерши пользователи назвали циничной насмешкой над бездомными и действительно бедными людьми. Марту Стюарт окрестили бестактной и бессердечной дамой. В итоге скандальный снимок пропал из ленты телеведущей, а ее представители отказались от комментариев.

Весной этого года, напомним, президент США Дональд Трамп в соцсетях изобразил себя в образе Христа, но потом удалил фото из-за серьезной критики верующих.