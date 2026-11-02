Король Карл III промок до нитки в бывшей колонии: он стоял под ливнем, а королеву укрыли зонтом Фото: REUTERS.

Король Карл III угодил под тропический ливень в Антигуа, прибыв на торжества по случаю 45-летия независимости страны. Как сообщает Daily Mail, монарх остался без зонта в самый разгар церемонии на крикетном стадионе имени сэра Вивиана Ричардса.

Небеса разверзлись вскоре после его появления, и король, вскинув руки, принялся просить помощи. Королеве Камилле прозрачный зонт вручили быстро и проводили к местам для членов королевской семьи, а её супруг тем временем продолжал мокнуть. Когда зонт наконец принесли, бежевый летний костюм короля промок насквозь.

Ливень продлился около пяти минут и прекратился так же внезапно, как начался, позволив продолжить программу. Король выдержал долгую беседу на открытом воздухе, вытирая лицо платком, а затем под зонтом осмотрел военнослужащих, выстроившихся на бывшем крикетном поле.

Ранее стало известно, что премьера Британии Энди Бернема и короля Карла III мог ждать неприятный разговор в ходе визита в Антигуа. У Соединенного Королевства давно требуют репарации за работорговлю.