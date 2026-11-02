Верховный суд объяснил, почему пенсия умершего не достаётся наследникам

Верховный суд напомнил, что начисленную после смерти пенсию нельзя унаследовать, фото: Алексей Белкин/news.ru/ТАСС

Верховный суд разъяснил, что пенсию, назначенную после смерти получателя, нельзя передать по наследству. Подобная практика допустима только на ту часть пенсионных выплат, что была начислена до смерти гражданина.

"Коллегия по экономическим спорам разъяснила, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя", - заявили в пресс-службе Верховного суда.

В Омской области произошёл инцидент, связанный с переводом пенсии на счёт уже умершей местной жительницы. Региональное отделение Социального фонда потребовало вернуть 17,5 тыс. рублей, однако банк отказался, ссылаясь на невозможность распоряжаться средствами клиентов и контролировать их использование.

Суды первой и апелляционной инстанций признали спорную сумму неосновательным обогащением банка, так как выплата пенсии прекращается со смертью получателя, и деньги после этой даты не входят в наследственную массу. Кассация считала, что после зачисления пенсия становится имуществом наследодателя и должна быть возвращена наследникам. Верховный суд отменил решение кассации, оставив в силе решения нижестоящих судов.

Ранее KP.RU сообщил, что средний размер пенсии работающих пенсионеров в России на 1 сентября 2026 года составил 24 057 рублей, что на 2,7 тыс. больше, чем годом ранее.