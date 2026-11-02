Трамп заявил, что выиграл бы войну во Вьетнаме за неделю, бомбя союзников Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге, что мог бы одержать победу во Вьетнамской войне всего за одну неделю, если бы руководил страной в тот период. Оправдывая длительность текущих военных действий США против Ирана, он раскритиковал стратегию американского командования прошлых лет.

«Я бы выиграл ту войну за неделю», — заявил американский лидер, выступая в поддержку республиканских кандидатов.

По его мнению, США годами распыляли дефолиант Agent Orange над лесами «вместо того, чтобы нанести удар по Хошимину».

Подобные заявления вызвали волну критических замечаний. Эксперты и пользователи соцсетей напомнили, что во время войны данный город назывался Сайгоном и являлся столицей Южного Вьетнама — главного союзника Вашингтона в регионе, а ударам американской авиации подвергался Северный Вьетнам со столицей в Ханое.

В рамках двухчасового выступления Трамп также провел параллели с Ираном и Афганистаном, подчеркнув, что вооруженный конфликт с Тегераном длится существенно меньше прошлых затяжных кампаний США.

Накануне появилось сообщение, что США активно готовятся к возобновлению военных действий против Ирана. По данным СМИ, боевые действия могут начаться 4 ноября из-за завершения выборов в Конгресс. При этом союзники Вашингтона пытаются деэскалировать конфликт, опасаясь ответных действий Тегерана.