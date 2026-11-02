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НовостиВ мире2 ноября 2026 8:47

Умер Стив Эллис, фронтмен группы Love Affair

Фронтмен группы Love Affair Стив Эллис умер в возрасте 76 лет
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Стив Эллис

Стив Эллис

Умер Стив Эллис – британский музыкант, фронтмен поп-рок-группы Love Affair. Музыкант ушел из жизни в минувшую пятницу, 30 октября, в окружении близких в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали осложнения хроническим заболеванием. Об этом сообщается на его официальной странице в соцсети.

Эллис начал музыкальную карьеру еще в 15 лет в составе коллектива Soul Survivors. В конце 1960-х годов группа сменила название на Love Affair и мгновенно завоевала мировую славу. Их сингл 1967 года «Everlasting Love» стал абсолютным хитом, сместив с первой строчки британского чарта композицию «Hello Goodbye» группы The Beatles. Позже коллектив закрепил успех треками «A Day Without Love» и «Rainbow Valley». В 1970-х годах музыкант также принимал участие в проектах Ellis и Widowmaker.

Как передает The Sun, коллеги называют Стива Эллиса одной из ключевых фигур британской сцены и иконой субкультуры модов. Друзья и поклонники по всему миру выражают соболезнования его семье и отмечают, что его мощный голос и вклад в историю музыки останутся навсегда в памяти слушателей.

Днем ранее, 1 ноября, стало известно о смерти Алексея Тарасова. Бэк-вокалист группы «Любэ» умер на 65-м году жизни.