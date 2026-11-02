Шойгу: у РФ нет планов разваливать другие страны, они развалятся сами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на открытии международной недели «Народы России» заявил, что Россия не намерена разваливать никакие страны, а колониальные державы, как показывает история, разрушаются сами.

«Я не понимаю, зачем нам это делать. Мы не собираемся разваливать ту или иную страну, многие из них, колониальные державы, разваливаются сами. Потому что все больше и больше тех, кого они поработили, и те, которые были колониями, просыпаются, поднимаются, у них возрождается самосознание, самоопределение», — указал политик.

Также Сергей Шойгу считает, что недружественные России силы будут всегда пытаться «развалить» РФ.

При этом Шойгу предупредил: чем ближе Россия к успешному завершению специальной военной операции на Украине, тем сильнее будет давление Запада. По его словам, действия западных чиновников будут становиться более агрессивными и изощренными.