ADNOC: мировые запасы дизеля упали до минимума за 35 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Глава ADNOC Султан Аль Джабер заявил, что мировые запасы дизельного топлива на отдельных рынках рухнули до самого низкого сезонного уровня за последние 35 лет. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg. По его словам, причина — серьёзные перебои в работе Ормузского пролива и общая нестабильность на Ближнем Востоке.

Война в регионе, по оценке Аль Джабера, устроила настоящий хаос в цепочках поставок и на энергетических рынках. Мировые запасы нефти сократились почти на миллиард баррелей. Миру, считает он, срочно нужны дополнительные мощности для хранения нефти и производства топлива — иначе последствия сбоев не компенсировать. Добавился к этому и дефицит сжиженного природного газа.

Любопытно, что на этом фоне российское дизельное топливо продолжает просачиваться на европейский рынок, хотя официально поставки запрещены. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, Европа закрыла закупки российской нефти и нефтепродуктов, но под разными марками отечественный дизель там время от времени всё же всплывает.