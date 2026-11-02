ВС России за сутки поразили цеха сборки и места хранения беспилотников ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска в течение суток поразили цеха сборки и места хранения беспилотников украинских боевиков, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Помимо цехов и мест хранения беспилотников, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые противником.

Российские войска продолжают наносить удары по объектам, используемым в интересах ВСУ. Накануне за сутки также удары были нанесены по энергетической и транспортной инфраструктуре, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов и по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 139 районах.