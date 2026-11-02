Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 ноября 2026 9:04

ВС России за сутки поразили цеха сборки и места хранения беспилотников ВСУ

ВС РФ нанесли удары по цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
ВС России за сутки поразили цеха сборки и места хранения беспилотников ВСУ

ВС России за сутки поразили цеха сборки и места хранения беспилотников ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска в течение суток поразили цеха сборки и места хранения беспилотников украинских боевиков, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Помимо цехов и мест хранения беспилотников, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые противником.

Российские войска продолжают наносить удары по объектам, используемым в интересах ВСУ. Накануне за сутки также удары были нанесены по энергетической и транспортной инфраструктуре, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов и по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 139 районах.