Шойгу заявил о критически низком уровне доверия России к Западу: в чем причина

Шойгу заявил о критически низком уровне доверия России к Западу из-за обмана Фото: Иван МАКЕЕВ.

Западные страны неоднократно обманывали Россию, из-за чего уровень доверия к ним упал до критических значений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции на полях международной недели «Народы России».

«И как с этими людьми, как им верить? Конечно, сейчас уровень доверия к нашим западным коллегам на очень низком уровне. Им надо многое сделать, чтобы этот уровень доверия восстановить», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

По словам Шойгу, восстановление утраченного диалога и нормализация отношений теперь зависят от конкретных шагов и действий со стороны западных государств.

Как писал сайт KP.RU, в ходе пресс-конференции Шойгу также заявил, что по мере завершения специальной военной операции на Украине давление Запада будет усиливаться, становясь все более жестким.