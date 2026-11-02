Киев боится политических перестановок в ЕС, и все из-за зависимости: подробности

Bloomberg: Украина становится все более зависимой от помощи Запада Фото: REUTERS.

Украина сталкивается с нарастающей зависимостью от зарубежных вливаний на фоне ущерба, наносимого российскими авиаударами по важной для украинской армии инфраструктуре. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg Economics в своем свежем отчете «Анализ экономики Украины».

«Хотя неминуемый экономический коллапс маловероятен... Украина будет все больше зависеть от своевременных, надежных и адекватных потоков западного финансирования», — заявили экономист Bloomberg по Центральной и Восточной Европе и России Екатерина Власова и геоэкономический аналитик Алекс Кокчаров.

На прошлой неделе Национальный банк Украины существенно ухудшил макроэкономический прогноз на 2026 год, ожидая сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 0,4%.

Как отмечается в докладе, сейчас в Киеве нарастают опасения, что политические перестановки в государствах Евросоюза и общая усталость западных обществ от затянувшегося конфликта могут серьезно осложнить сохранение прежних объемов финансовой поддержки.

Накануне глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал критическую зависимость Украины от помощи США, заявив также о тяжелом положении Киева.

*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом и экстремистом