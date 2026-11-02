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НовостиПолитика2 ноября 2026 9:18

Шойгу: Польша и Прибалтика вербуют специалистов для развала России

Продолжается финансирование тех, кто хочет разрушить российскую государственность, заявил Шойгу
Мария СПИРИДОНОВА
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что сейчас ведётся активный поиск и вербовка людей, готовых изнутри поддержать уничтожение российской государственности, а также их накачка финансированием. Об этом он сказал в понедельник на открытии международной недели «Народы России».

«Сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», — сказал он.

По словам Шойгу, людей, чья деятельность направлена на развал России, готовят в Польше и странах Прибалтики.

«И таких центров много», — подытожил Шойгу.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета также заявил, что киевский режим активизировал работу по привлечению россиян к совершению терактов на территории страны.