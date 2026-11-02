Шойгу: Польша и Прибалтика вербуют специалистов для развала России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Иван МАКЕЕВ.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что сейчас ведётся активный поиск и вербовка людей, готовых изнутри поддержать уничтожение российской государственности, а также их накачка финансированием. Об этом он сказал в понедельник на открытии международной недели «Народы России».

«Сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», — сказал он.

По словам Шойгу, людей, чья деятельность направлена на развал России, готовят в Польше и странах Прибалтики.

«И таких центров много», — подытожил Шойгу.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета также заявил, что киевский режим активизировал работу по привлечению россиян к совершению терактов на территории страны.