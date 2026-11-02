Умер Джон Лисон, актёр, озвучивший робопса K9 из «Доктора Кто»

В Британии не стало актёра Джона Лисона, известного миллионам по озвучке робопса K9 из «Доктора Кто». Фото: wikimedia.org.

В Британии не стало актёра Джона Лисона, известного миллионам по озвучке робопса K9 из «Доктора Кто». Как пишет The Sun, мужчина тяжело болел всё лето и ушёл тихо, днём 1 ноября. Его не стало на 84-м году жизни.

Настоящее имя актёра — Джон Дакер. Сын Гай написал в соцсетях, что отец держался до последнего, а прощание завершил строками Шекспира: «Спокойной ночи, милый принц, и пусть ангелы проводят тебя к покою».

Металлического пса K9 Лисон впервые озвучил в 1977-м и возвращался к роли десятилетиями — не только в «Докторе Кто», но и в «Приключениях Сары Джейн» и куче аудиопостановок. Параллельно снимался в британских телепроектах и работал диктором на Channel 4. Совсем недавно он снова записывался с Томом Бейкером — в аудиоспектакле о Шерлоке Холмсе.

Ранее стало известно о смерти Стива Эллиса – британского музыканта, фронтмена поп-рок-группы Love Affair. Ему было 76 лет.