Алаудинов: ВСУ предпринимают попытки контратак в Харьковской и Сумской областях

ВСУ пытаются малыми группами контратаковать в Сумской и Харьковской областях. Но все эти попытки оказываются безуспешными. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
На этих направлениях российская группировка «Север» ведет наступательные действия и расширяет буферную зону между территориями российских регионов и Сумской и Харьковской областями, отметил он.
Из-за этого продвижения российской армии на отдельных участках ВСУ пытаются контратаковать малыми группами.
«Постоянно противник предпринимает попытки контрнаступательных действий, но опять же, все равно инициатива находится на нашей стороне», — дополнил командир спецназа «Ахмат», назвав эти контратаки бессмысленными.
Действия ВСУ, заключил Алаудинов, призваны только показать западным спонсорам, что они еще могут противостоять России.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что у села Диброва под Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР), где лесные массивы не позволяют применять технику., идут ожесточенные бои.
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