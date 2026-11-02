Алаудинов: ВСУ предпринимают попытки контратак в Харьковской и Сумской областях. Фото: Belkin Alexey/ Global Look Press

ВСУ пытаются малыми группами контратаковать в Сумской и Харьковской областях. Но все эти попытки оказываются безуспешными. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

На этих направлениях российская группировка «Север» ведет наступательные действия и расширяет буферную зону между территориями российских регионов и Сумской и Харьковской областями, отметил он.

Из-за этого продвижения российской армии на отдельных участках ВСУ пытаются контратаковать малыми группами.

«Постоянно противник предпринимает попытки контрнаступательных действий, но опять же, все равно инициатива находится на нашей стороне», — дополнил командир спецназа «Ахмат», назвав эти контратаки бессмысленными.

Действия ВСУ, заключил Алаудинов, призваны только показать западным спонсорам, что они еще могут противостоять России.

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