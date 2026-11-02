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НовостиОбщество2 ноября 2026 10:05

Психолог рассказал, как разрешить себе лениться без угрызений совести

Психолог Абашин: Отдых без цели помогает вернуть контроль над собой
Анастасия ПИГИНА
Важно научиться принимать свое состояние и не ругать себя за временное бездействие.

Важно научиться принимать свое состояние и не ругать себя за временное бездействие.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Чувство вины за отдых часто возникает, когда человек откладывает дела и считает, что должен постоянно быть занятым. Справиться с этим помогут правильное распределение задач и умение давать себе время на восстановление, рассказал психолог Анатолий Абашин. Об этом пишет «Абзац».

«Настоящая лень – это сменить деятельность на ту, что не требует результата. Прогулки без цели, сон, отдых в ванной – все это [может подойти]. По-хорошему, здоровая лень снижает тревогу», – пояснил специалист.

Психолог отметил, что важно научиться принимать свое состояние и не ругать себя за временное бездействие. При этом отдых не должен превращаться в бесконечное листание социальных сетей. Такой способ провести время может перегружать нервную систему и усиливать беспокойство.

Чтобы вернуть ощущение контроля, эксперт посоветовал честно признать, что сейчас нет желания заниматься определенной задачей, и перенести ее в планер. Стоит также установить конкретный срок выполнения. Тогда человек сможет спокойно отдохнуть, зная, что не забыл о своих обязанностях.

Ранее психолог Гольдштейн объяснила, как отличить здоровую лень от прокрастинации и эмоционального выгорания.