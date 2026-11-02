ФСБ в Новосибирске вынесла предостережение мужчине, пытавшемуся связаться с СБУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Житель Новосибирска пытался наладить связь с украинскими спецслужбами, чтобы участвовать в деятельности против безопасности России. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, сотрудники ведомства предотвратили попытку государственной измены и объявили сибиряку официальное предостережение.

По данным силовиков, новосибирец заходил на тематические ресурсы украинских военизированных объединений. Там он интересовался информацией о том, как можно оказать материальную помощь вооруженным силам Украины. В его действиях усмотрели все условия для преступления по статье 275 УК России, поэтому сотрудники УФСБ решили действовать на опережение.

В ведомстве предупредили: если мужчина снова совершит подобные действия, ему грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Пока же он отделался официальным предупреждением о недопустимости таких поступков.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали несовершеннолетнего при проверке данных США о подготовке теракта в Москве. Американские коллеги передали информацию российским спецслужбам после публикации подростка в TikTok, в которой он обещал устроить теракт.