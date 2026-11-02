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НовостиПолитика2 ноября 2026 9:47

В Кремле подвели итоги гуманитарной операции в Алёшках

Песков: гуманитарная операция в Алёшках прошла успешно
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Гуманитарная операция в Алёшках прошла успешно. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Москва высоко ценит уровень координации всех участников процесса.

«Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным», — сказал он.

Пока аналогичных планов и инициатив нет, уточнил Песков. При этом подчеркнул, что в каждом отдельном случае во главу угла будут ставиться интересы граждан, безопасность и гуманитарное обеспечение.

Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области проходила в условиях локального перемирия, которое действовало с 04:00 мск 27 октября по 1 ноября. Договорённость о прекращении огня была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Координировали процесс российский и украинский омбудсмены — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. По итогам миссии обе стороны подтвердили, что обязательства были соблюдены без нарушений. Ранее Лантратова сообщила, что жители Алёшек благодарят все стороны за проведение гуманитарной миссии.