"Люди ждали": Лантратова рассказала о спасении жизней благодаря гуманитарной миссии в Алешках

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: REUTERS.

Гуманитарная миссия в городе Алешки завершилась без происшествий. Договоренность о соблюдении режима тишины действовала на протяжении всей операции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Все прошло без каких-либо инцидентов. Обе стороны отметили высокую организацию. Спасибо нашим военным, которые все это обеспечили", - сказала она журналистам.

Лантратова уточнила, что в рамках миссии в город прибыла большая колонна с гуманитарной помощью. Для жителей организовали питание и автобусы, на которых желающие могли отправиться в выбранном направлении.

Омбудсмен добавила, что эвакуацией воспользовались семьи с детьми и пожилые люди. Некоторые жители брали с собой домашних животных. Однако не все жители Алешек смогли покинуть населенный пункт.

"Очень важно, что люди ждали, они благодарят обе стороны, и это действительно очень важно. Есть те, кто не может уехать отсюда", - сказала уполномоченный по правам человека.

Государственный деятель отметила, что среди них есть люди, которые вынуждены оставаться рядом с родственниками, нуждающимися в уходе и медицинской помощи. Речь идет о тех, чьи близкие находятся в больницах или восстанавливаются после инсульта.

Людей, решивших эвакуироваться в Россию, доставили в пункт временного размещения в Симферополе. Там для прибывших подготовили помещения, организовали столовую и обеспечили горячим ужином.

Кроме того, эвакуированных осматривают медицинские специалисты. Для каждого человека заводят медицинскую карту, проводят необходимые обследования, в том числе с использованием мобильного флюорографа.

Отдельно Лантратова поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за содействие в организации гуманитарной операции. По словам омбудсмена, ее вклад помог обеспечить доставку помощи оставшимся в городе жителям и получить гарантии безопасности, необходимые для проведения миссии.

В свою очередь, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что намерен совместно с российским омбудсменом распространить полученный опыт на другие населенные пункты, где мирные жители находятся в аналогичных условиях.