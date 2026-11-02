Песков: подготовка ко встрече Путина с Си Цзиньпином продолжается Фото: REUTERS.

В Кремле подтвердили: подготовка к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС уже идёт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами. По его словам, российская сторона ждёт разговора с нетерпением.

«Подготовка к этой встрече подтверждается. Мы ждем с нетерпением эту встречу. Каждый раз мы действительно ждем встреч на высшем уровне с нашими китайскими друзьями», — указал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что на данный момент нет никакой конкретики по трёхсторонней встрече лидеров России, Китая и США. Она может состояться на полях того же саммита.

При этом, как сообщил глава МИД Сергей Лавров, на саммите в Китае может состояться и трёхсторонняя встреча — с участием Дональда Трампа. Эту идею, по словам министра, поддерживают все стороны.