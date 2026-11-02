В Узбекистане мужчину приговорили к пожизненному сроку за сожжение двоих детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Кашкадарьинской области Узбекистана мужчина получил пожизненный срок за жестокое убийство двух детей, а также покушение на жизнь их матери и еще двоих несовершеннолетних. Об этом РИА Новости проинформировала пресс-служба суда.

"В суде вынесен приговор местному жителю, который заживо сжег двоих детей и таким же образом пытался убить их мать и еще двоих детей. Ему назначено наказание в виде пожененного лишения свободы", - говорится в публикации.

Суд установил, что 15 мая мужчина пришел в дом женщины, между ними произошел конфликт. Подсудимый облил женщину и четверых детей бензином и поджег. Женщина и двое детей выжили, но двое других, шестилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка, погибли от ожогов.

Мужчина признан виновным в убийстве двух или более лиц с особой жестокостью (п. "а, в, д, ж" ч. 2 ст. 97) и умышленном уничтожении имущества (п. "б" ч. 2 ст. 173). Суд счел его не заслуживающим снисхождения.

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