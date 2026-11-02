Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 ноября 2026 9:57

Песков прокомментировал фейковую рассылку от МЧС России

Песков заявил о росте угрозы кибератак на ведомства после фейковой рассылки МЧС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал фейковую рассылку от МЧС России

Песков прокомментировал фейковую рассылку от МЧС России

Фото: REUTERS.

Электронные ресурсы российских государственных органов ежедневно подвергаются многочисленным хакерским атакам, в связи с чем ведомства должны непрерывно повышать эффективность защиты своей инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя взлом мобильного приложения МЧС России.

«Все электронные ресурсы наших ведомств находятся под постоянной угрозой кибератак», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, с аналогичным давлением регулярно сталкивается и ключевая цифровая инфраструктура страны. В частности, официальный интернет-сайт президента РФ атакуют «множество раз в течение суток, каждый день», как и ресурсы других министерств и ведомств.

Напомним, хакеры атаковали мобильное приложение российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Россияне получили фейковую информацию из-за деятельности злоумышленников.