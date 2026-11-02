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НовостиОбщество2 ноября 2026 0:36

Мобильное приложение МЧС РФ подверглось кибератаке

Из-за атаки хакеров на мобильное приложение МЧС россияне получили фейковую информацию
Мария ПАВЛОВА
Хакеры атаковали мобильное приложение российского МЧС.

Хакеры атаковали мобильное приложение российского МЧС.

Фото: REUTERS.

Хакеры атаковали мобильное приложение российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Сообщается, что россияне получили фейковую информацию из-за деятельности взломавших приложение злоумышленников.

«Внимание! Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковый информации населению», - сказано в релизе, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».

В МЧС добавили, что специалисты устраняют уязвимость мобильного приложения.

Ранее криптовалютная биржа Binance была атакована хакерами. Она оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд.

Также сообщалось, что хакеры из группировки Server Killers атаковали и обрушили сайт госведомства Норвегии.

Напомним, в августе хакеры вывели из строя электростанцию в Британии на четыре дня.