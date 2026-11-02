Мобильное приложение МЧС РФ подверглось кибератаке

Хакеры атаковали мобильное приложение российского МЧС. Фото: REUTERS.

Хакеры атаковали мобильное приложение российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Сообщается, что россияне получили фейковую информацию из-за деятельности взломавших приложение злоумышленников.

«Внимание! Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковый информации населению», - сказано в релизе, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».

В МЧС добавили, что специалисты устраняют уязвимость мобильного приложения.

Ранее криптовалютная биржа Binance была атакована хакерами. Она оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд.

Также сообщалось, что хакеры из группировки Server Killers атаковали и обрушили сайт госведомства Норвегии.

Напомним, в августе хакеры вывели из строя электростанцию в Британии на четыре дня.