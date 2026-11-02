Шойгу: хотелось бы, чтобы на Западе нашлись политики калибра Черчилля и Коля Фото: REUTERS.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил с жёсткой оценкой западной политической элиты. На пресс-конференции в рамках Международной недели «Народы России» он заявил, что нынешние западные политики деградировали.

«Конечно, хотелось бы, чтобы там появились политики калибра Маргарет Тэтчер, Уинстона Черчилля, Жискара д'Эстена, канцлера Коля. Пока мы видим, там деградация идет», — сказал Шойгу.

Уровень доверия к западным коллегам, по словам секретаря Совбеза, сейчас очень низкий. И чтобы его восстановить, им придётся серьёзно постараться.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже высказалась о западных политиках. Она сравнила их со сладкоголосыми сиренами, которые лгут о переговорах. По словам дипломата, за их речами не стоит никакого реального желания вести диалог.