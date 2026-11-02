Чрезвычайное положение объявили на испанском острове Ла-Пальма из-за блэкаута Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям правительства Канарских Островов ввело режим чрезвычайной ситуации на острове Ла-Пальма. Причиной стал масштабный сбой в энергосистеме, который привел к полной потере электроснабжения на всей островной территории. Об этом пишет El Pais.

Авария была зафиксирована в понедельник, 2 ноября, в 06:42 по местному времени после внепланового отключения тепловой электростанции Лос-Льянос на востоке острова. Точные причины инцидента пока не установлены, однако специалисты не исключают связь ЧП с мощным штормом, обрушившимся на регион. В настоящее время энергетики поэтапно восстанавливают подачу света по мере подключения энергоблоков ТЭС.

Коллапс энергосистемы произошел на фоне режима повышенной готовности из-за сильных ливней. По данным метеорологов, на востоке Ла-Пальмы за один час выпало до 62 литров воды на квадратный метр, а за 12 часов этот показатель достиг 138 литров.

Напомним, в начале июня сотни тысяч человек остались без света в США из-за шторма. Сильный ветер и дожди пришли в регион в первый день ЧМ.