Песков: Возобновить поставки газа через Украину невозможно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано говорить о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину, несмотря на публикации в The Wall Street Journal о поддержке США этой идеи.

«Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что восстановление поставок зависит от заинтересованности покупателей и возможностей продавцов. Европейский рынок остается премиальным, но основные центры мирового экономического роста находятся в странах Глобального Юга.

С 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину прекратился из-за непродления контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Россия объяснила это решение отказом Украины возобновить соглашение.

Ранее KP.RU сообщил, что США хотят возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. The Wall Street Journal сообщает, что Белый дом предложил направлять выручку от продажи газа на эскроу-счет третьей стороны до выполнения условий договоренностей.