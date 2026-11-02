Ученые нашли способ сохранить силу мышц с помощью злаков

Вещества из злаков благоприятно влияют на микрофлору кишечника. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С возрастом мышцы постепенно теряют массу и силу, а человеку становится сложнее поддерживать привычную физическую активность. Ученые выяснили, что замедлить эти процессы могут помочь обычные продукты из цельного зерна. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food & Function. Об этом пишет «Царьград».

Исследователи изучили научные данные о влиянии компонентов злаков на саркопению – возрастное снижение мышечной массы, силы и выносливости. Особое внимание они уделили цельным зернам, отрубям и зародышам злаков, в которых содержатся растительные белки, пептиды, полифенолы и пищевые волокна.

По данным анализа, некоторые из этих веществ могут стимулировать образование белков в мышцах, замедлять их распад и уменьшать воспалительные процессы. Это помогает поддерживать мышечную силу и противостоять возрастным изменениям.

Кроме того, бета-глюканы и устойчивый крахмал из злаков благоприятно влияют на микрофлору кишечника, чувствительность к инсулину и обмен веществ. Ученые считают, что цельнозерновые продукты могут стать частью профилактики возрастного ослабления мышц.

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